Курганцам стало сложнее искать работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Число безработных курганцев на 1 сентября превышало девять тысяч человек. Это почти в 5,3 раза больше, чем год назад. Такие статистические данные опубликованы городским департаментом экономического развития на официальном сайте муниципалитета.

«На 01.09.2020 года численность безработных граждан составила 9039 человек, что на 429,5% больше, чем на 01.09.2019 года (1707 человек)», — говорится в докладе о ситуации на рынке труда. При этом на учете в службе занятости состояло 9700 граждан, ищущих работу.

Уровень регистрируемой безработицы в Кургане составил 5,5% к численности рабочей силы. По состоянию на 1 сентября 2019 года безработица была значительно ниже — около 1%.С начала 2020 года в городской центр занятости населения города за содействием в поиске подходящей работы обратилось 11,5 тысячи человек (в январе августе 2019 года — 5,5 тысячи человек). За это время центру занятости удалось трудоустроить 2118 человек (18,4% от числа обратившихся). Годом ранее было трудоустроено почти три тысячи человек.

Судя по графику, представленному в докладе, резкий рост числа безработных в Кургане начался в апреле, когда в регионе начали действовать карантинные ограничения, связанные с коронавирусом. До марта включительно безработица была ниже, чем в 2019 году.

«Любое увеличение, особенно такое большое, является тревожным знаком. По большому счету это отголоски пандемии. Многие сферы не работали. Плюс покупательская способность объективно упала. Все это приводит к тому, что бизнесу стало гораздо тяжелее выживать, особенно малому, у которого подушки безопасности в виде накоплений нет», — рассказал URA.RU Сергей Ширяев. Он отметил, что в статистике учтены только те, кто встал на биржу труда: «Фактическая безработица может быть еще больше».

Ранее начальник регионального управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов подтверждал URA.RU, что увеличение числа безработных в Курганской области связано с коронавирусом. Также он считает, что еще одной причиной стало увеличение размера пособия по безработице.

Резкий рост числа безработных в Кургане начался в апреле Скрин: kurgan-city.ru