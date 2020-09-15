Лигалайз и Элджей собираются нарушить карантин в Тюмени

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 сентября Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Московские рэперы Лигалайз и Элджей собираются выступить в Тюмени несмотря на карантин, который запрещает проведение массовых мероприятий. Об этом стало известно из афиш, в которых объявлено о продаже билетов на мероприятия. Там указано, что концерты пройдут 17 и 18 сентября.

«17 сентября в 21:00 в нашем барном пространстве состоится хип-хоп концерт „Лигалайза“, — указано в одной из групп в соцсетях тюменского ресторана Bulwar Bar, в котором запланировано выступление артиста. „Презентация нового альбома Элджея в Тюмени. Всех, кто до сих пор танцует под минимал и любит рваные джинсы — ждем 18 сентября на площадке КТЗ ‚Байконур‘, — сообщает один из сайт по продаже билетов.

В администрации КТЗ «Байконур» URA.RU пояснили, что концерт Элджея отменен. «Концерта не будет из-за самоизоляции», — пояснили там агентству. В ресторане Bulwar Bar взяли время на подготовку ответа. В оперативный штаб по борьбе с коронавирусом направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор ввел послабления карантина. При этом, глава региона отдельно отметил, что запрет на проведение массовых мероприятий продолжает действовать. Карантин продлен до 28 сентября.