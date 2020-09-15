Российские силовики уходят от границ Беларуси

О снятии созданного на границе между странами резерва силовиков договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Россия снимает резерв из силовиков, который был создан на границе с Белоруссией. Соответствующие кадры были показаны в эфире телеканала «Россия-24».

«Подразделения Росгвардии покидают места временного размещения на российско-белорусской границе и возвращаются в точки постоянной дислокации», — сообщает телеканал. Ранее о снятии созданного на границе между странами резерва силовиков договорились президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин.

О создании резерва из сотрудников силовых структур для возможного оказания помощи Лукашенко Путин сообщил 27 августа. Тогда президент РФ заявил, что пока необходимости в их участии в конфликте в Белоруссии нет. В сентябре на минувшей встрече с Путиным Лукашенко заявил, что в Белоруссии «никто не перешел красной линии», и поблагодарил российского президента за поддержку.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По официальным сведениям, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов, напоминает РАПСИ . В тот же день в Белоруссии вспыхнули акции протеста, продолжающиеся до сих пор. Позже Лукашенко рассказал, что Москва пообещала ему обеспечить безопасность его страны при первом же запросе.