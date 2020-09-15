Россиянам рассказали, чем опасны переболевшие коронавирусом

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Обстановка в челябинском аэропорту Игорь Курчатов во время эпидемии коронавируса. Челябинск , медицинская маска, пассажиры, аэропорт игорь курчатов, масочный режим, коронавирус
Люди, переболевшие коронавирусом, могут выделять его еще три месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Люди, которые переболели COVID-19, могут выделять вирус до трех месяцев. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания президиума Российской академии наук (РАН).

«Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», — цитирует Попову РИА «Новости». По ее словам, в России существуют случаи, когда человек мог выделяет вирус в течение 48 дней. В других странах — до 90 дней.

По данным университета Джонса Хопкинса на утро 15 сентября в мире коронавирус подтвердился у более 29,1 млн человек, пишут «Невские новости». За время пандемии скончалось 927 015 человек с подтвержденным диагнозом. В России выявили 1 073 849 случаев заражения, 18 785 умерли.

В России начали проводить исследования на наличие коронавируса в пище и воде с 3 сентября, передает «Федеральное агентство новостей». Роспотребнадзор выявил уже 46 таких случаев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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