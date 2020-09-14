Своих постов лишились пятеро чиновников регионального правительства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пять директоров департаментов и служб правительства ХМАО уволены в связи с окончанием срока служебных контрактов и с сегодняшнего дня покинули свои посты. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«В департаментах и службе определены исполняющие обязанности. Решения о назначениях на высвободившиеся должности будут приняты в ближайшее время, по отдельным должностям будет проведен общественный отбор кандидатов», — добавили в депсвязей, уточнив поименный список бывших сотрудников регионального правительства. Ими стали:

Сергей Артамонов — экс-директор департамента физической культуры и спорта;

Алексей Варлаков — экс-директор департамента труда и занятости населения;

Ирина Астапенко — экс-директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики;

Александр Некрасов — экс-директор департамента гражданской защиты населения;

Дмитрий Сергиенко — глава службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники).

Ранее URA.RU писало, что обновленный состав правительства ХМАО будет сформирован в течение трех месяцев. Такое решение приняла губернатор Наталья Комарова накануне, поручив своим заместителям до 21 сентября внести предложения по персональному составу правительства.