Пять директоров департаментов и служб правительства ХМАО уволены в связи с окончанием срока служебных контрактов и с сегодняшнего дня покинули свои посты. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
«В департаментах и службе определены исполняющие обязанности. Решения о назначениях на высвободившиеся должности будут приняты в ближайшее время, по отдельным должностям будет проведен общественный отбор кандидатов», — добавили в депсвязей, уточнив поименный список бывших сотрудников регионального правительства. Ими стали:
- Сергей Артамонов — экс-директор департамента физической культуры и спорта;
- Алексей Варлаков — экс-директор департамента труда и занятости населения;
- Ирина Астапенко — экс-директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики;
- Александр Некрасов — экс-директор департамента гражданской защиты населения;
- Дмитрий Сергиенко — глава службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники).
Ранее URA.RU писало, что обновленный состав правительства ХМАО будет сформирован в течение трех месяцев. Такое решение приняла губернатор Наталья Комарова накануне, поручив своим заместителям до 21 сентября внести предложения по персональному составу правительства.
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