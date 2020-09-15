В Кремле озвучили претензии к Германии в связи с делом Навального

Дмитрий Песков заявил, что встреча с Алексеем Навальным не планируется Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Российская сторона готова разобраться в ситуации с блогером Алексеем Навальным, но в Германии не предоставляют результаты анализов и биоматериалы пациента. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация с берлинским пациентом существует, но РФ открыта к решению этого дела. России необходимо взаимодействие с германской стороной, нужно получить биологические материалы больного, но мы не получили ответ от наших немецких визави», — ответил Песков журналистам. Пресс-секретарь заявил, что в России не понимают причин, по которым специалисты из разных стран смогли получить образцы анализов, а нашей стране материалы не предоставляют.

Песков отметил, что российские врачи неоднократно предлагали обмен биоматериалами и повторные исследования, но не получили ответа. Он рекомендовал не делать поспешных выводов об отношении России с другими странами. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российская сторона хочет выяснить, что на самом деле произошло с Навальным.

Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что встречи с блогером после его возвращения в РФ не планируется. «Мы не видим причин для такой встречи, не видим потребности. Убежден, что ее не будет», — заключил Песков. Он заявил, что все будут рады выздоровлению Навального и его возвращению в Россию.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников обратился к Алексею Навальному через Telegram, пишет « Царьград ». Он попросил его разрешить передать свои медицинские данные в Россию. Блогер планирует вернуться в Россию и продолжить свою деятельность. Навальный отказался удовлетворить просьбу РФ о совместном расследовании дела с Германией.