Вспышки заболеваемости коронавирусом можно прогнозировать, исходя из запросов от пользователей поисковых систем. К такому выводу пришло URA.RU, проверив гипотезу аналитиков Google и сопоставив цифры по заболеваемости COVID-19 с данными о популярности запросов в Google. Пики заболеваемости и резкий рост интереса к темам, связанным с COVID, совпадают. Если теория верна, вторая волна COVID уже наступает.
В качестве эксперимента были взяты график новых случаев коронавируса в Свердловской области и график популярности запроса «пропало обоняние» (через сервис Google Trends). При наложении графиков друг на друга видно, что пики (наибольшие значения) приходятся на одни и те же даты.
Медики к таким совпадениям относятся скептически. «Можно выдвигать такую гипотезу, но это недостоверные данные, ими нельзя руководствоваться в профилактике, тем более — в прогнозах», — заявил URA.RU главврач центра медпрофилактики Екатеринбурга Александр Харитонов.
По его мнению, лучше обращать внимание на объективные факторы — высокая миграция в городах (поездки на работу и с работы в транспорте), высокий процент бессимптомных больных, которые не болеют, но заражают других, контакты в закрытых помещениях. «Наглядный пример: когда губернатор ослабил ограничительные меры, народ стал больше общаться в организованных коллективах, и мы увидели подъем заболеваемости», — говорит Харитонов.
К слову, сервис Google Trends показывает все возрастающий интерес аудитории к теме «вторая волна коронавируса»: он фиксируется с апреля, пики популярности запроса приходятся на середину июня, июля и начало августа. Но наибольший интерес к теме сейчас — она уже побила летние рекорды, и популярность этого запроса лишь растет.
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