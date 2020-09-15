Вторая волна коронавируса уже видна на графиках Google. URA.RU проверило новый метод прогнозирования

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поисковые системы Яндекс и Google. Екатеринбург , телефон, смартфон, интернет, гугл, google, поисковая система
Медики пока пока не верят в оракула по имени Google, но это работает! Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вспышки заболеваемости коронавирусом можно прогнозировать, исходя из запросов от пользователей поисковых систем. К такому выводу пришло URA.RU, проверив гипотезу аналитиков Google и сопоставив цифры по заболеваемости COVID-19 с данными о популярности запросов в Google. Пики заболеваемости и резкий рост интереса к темам, связанным с COVID, совпадают. Если теория верна, вторая волна COVID уже наступает.

В качестве эксперимента были взяты график новых случаев коронавируса в Свердловской области и график популярности запроса «пропало обоняние» (через сервис Google Trends). При наложении графиков друг на друга видно, что пики (наибольшие значения) приходятся на одни и те же даты.

Медики к таким совпадениям относятся скептически. «Можно выдвигать такую гипотезу, но это недостоверные данные, ими нельзя руководствоваться в профилактике, тем более — в прогнозах», — заявил URA.RU главврач центра медпрофилактики Екатеринбурга Александр Харитонов.

Новость по теме
Екатеринбург должен вернуть ограничения. Закрытая статистика

По его мнению, лучше обращать внимание на объективные факторы — высокая миграция в городах (поездки на работу и с работы в транспорте), высокий процент бессимптомных больных, которые не болеют, но заражают других, контакты в закрытых помещениях. «Наглядный пример: когда губернатор ослабил ограничительные меры, народ стал больше общаться в организованных коллективах, и мы увидели подъем заболеваемости», — говорит Харитонов.

К слову, сервис Google Trends показывает все возрастающий интерес аудитории к теме «вторая волна коронавируса»: он фиксируется с апреля, пики популярности запроса приходятся на середину июня, июля и начало августа. Но наибольший интерес к теме сейчас — она уже побила летние рекорды, и популярность этого запроса лишь растет.

Вспышки заболеваемости COVID и вспышки интереса к теме «пропало обоняние» совпадают по датам
Инфографика: URA.RU на основе данных сайтов coronavirus-monitor.ru и trends.google.ru
Вот как Google предвещает вторую волну коронавируса
Скриншот: URA.RU с сайта trends.google.ru

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...