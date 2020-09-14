Бывший вице-губернатор Сандаков нашел, чем заняться в Челябинске

Николай Сандаков займется любимым делом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Вице-губернатор Челябинской области задержан ФСБ

Бывший челябинский вице-губернатор Николай Сандаков, осужденный за коррупцию и вышедший на свободу по УДО, начал поиск спонсоров для финансирования баскетбольной команды «Челбаскет». Как сообщил Сандаков URA.RU, команду приняли в Суперлигу-2 и в новом сезоне «Челбаскет» будет выступать на более высоком уровне. В свое время именно Сандаков активно поддерживал развитие баскетбола в Челябинске.

«Команда вошла в ТОП-35 лучших клубов страны, и будет выступать не в любительской, а в профессиональной лиге. Мы ведем переговоры со спонсорами и уже есть наметки», — сообщил URA.RU Сандаков. Называть, какие именно суммы требуются, экс-чиновник не стал. По данным URA.RU, в год понадобится около 30 млн рублей.

Развитием баскетбола в Челябинске Сандаков стал заниматься когда занимал пост вице-губернатора. По его инициативе возродилась команда «Динамо-Челябинск». У челябинских VIP появилась мода на баскетбол. Стали создаваться любительские команды, в одной из которых играл сам Сандаков. Когда Сандакова арестовали по обвинению в мошенничестве, баскетболисты писали письма в его защиту.

Бывшего вице-губернатора приговорили к 5,5 годам строгого режима за мошенничество и получение взятки. 21 июля он вышел на свободу по УДО. Как сообщил Сандаков URA.RU, с основным местом работы он еще не определился. После освобождения экс-чиновник поступил на заочное отделение Миссионерского института Екатеринбургской епархии и сейчас готовится к установочной сессии, которая начнется 1 октября в режиме онлайн.