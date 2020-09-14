В Пермском крае появился новый очаг распространения коронавируса

Количество зараженных в Березниках растет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В городе Березники Пермского края два дня подряд растет число зараженных коронавирусом. По данным министерства здравоохранения края, за прошедшие сутки в городе выявлено 12 человек с COVID-19, больше только в Перми (31 зараженный).

«Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (31), еще 12 случаев зафиксировано в Березниках, 5 — в Соликамске», — информирует краевой минздрав. По данным на 12 сентября, в городе было выявлено 6 случаев заражения коронавирусом.

В пресс-службе краевой больницы им Вагнера в Березниках URA.RU подтвердили рост числа инфицированных. «Да, мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больница вновь открыла отделение для лечения пациентов с COVID-19 в городе Александровск на 50 коек (это третье по счету отделение)», — сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Всплеск заражений в больнице связывают с нарушением гражданами мер предосторожности: несоблюдением социальной дистанции, отказ от обработки рук и использования медицинских масок в общественных местах. Кроме того, в Березники возвращаются горожане, побывавшие в отпуске, которые «возможно имели контакты с зараженными», отметили в больнице им. Вагнера.

URA.RU писало также о том, что из-за вспышки коронавируса сразу несколько отделений березниковской больницы были закрыты на карантин. Среди зараженных оказалось боле двух десятков медиков. После этого краевой минздрав устроил в медучреждении проверку

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