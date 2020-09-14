Столица ХМАО выбилась в лидеры в регионе по числу инфицированных

Столица ХМАО — Ханты-Мансийск — стала лидером по числу заразившихся коронавирусом югорчан за минувшие сутки. Там болезнь нашли у 29 человек. Всего в регионе диагноз COVID-19 поставили 83 жителям, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 70 человек наблюдались признаки ОРВИ, у девяти человек зафиксирована пневмония, у четырех больных заболевания протекает бессимптомно. Контакт установлен в 74 случаях заражения. По девяти случаям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО — 1,03. За сутки на COVID-19 обследовано 1 497 человек, а за все время эпидемии протестированы 564 732 югорчанина. Статистика заражения за сутки выглядит следующим образом:
- Ханты-Мансийск — 29;
- Сургут — 15;
- Сургутский район — 8;
- Нижневартовск — 6;
- Урай — 6;
- Советский район — 5;
- Югорск — 3;
- Покачи — 3;
- Нефтеюганск — 2;
- Нефтеюганский район — 2;
- Березовский район — 1;
- Кондинский район — 1;
- Лангепас — 1;
- Когалым — 1.
Всего: 83 человека
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 32 пациентов оценивается как тяжелое, 22 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 178 человек.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с 1 сентября действует третий этап снятия карантина: открываются рестораны и кинотеатры. При этом режим самоизоляции по-прежнему актуален для людей старше 65 лет, беременных и страдающих хроническими заболеваниями.
Подписывайтесь на URA.RU в