Столица ХМАО выбилась в лидеры в регионе по числу инфицированных

Также в ХМАО укоренился тренд на увеличение числа новых больных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Столица ХМАО — Ханты-Мансийск — стала лидером по числу заразившихся коронавирусом югорчан за минувшие сутки. Там болезнь нашли у 29 человек. Всего в регионе диагноз COVID-19 поставили 83 жителям, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 70 человек наблюдались признаки ОРВИ, у девяти человек зафиксирована пневмония, у четырех больных заболевания протекает бессимптомно. Контакт установлен в 74 случаях заражения. По девяти случаям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО — 1,03. За сутки на COVID-19 обследовано 1 497 человек, а за все время эпидемии протестированы 564 732 югорчанина. Статистика заражения за сутки выглядит следующим образом:

Ханты-Мансийск — 29;

Сургут — 15;

Сургутский район — 8;

Нижневартовск — 6;

Урай — 6;

Советский район — 5;

Югорск — 3;

Покачи — 3;

Нефтеюганск — 2;

Нефтеюганский район — 2;

Березовский район — 1;

Кондинский район — 1;

Лангепас — 1;

Когалым — 1.

Всего: 83 человека

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 32 пациентов оценивается как тяжелое, 22 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 178 человек.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с 1 сентября действует третий этап снятия карантина: открываются рестораны и кинотеатры. При этом режим самоизоляции по-прежнему актуален для людей старше 65 лет, беременных и страдающих хроническими заболеваниями.