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12 сентября 2020

Столица ХМАО выбилась в лидеры в регионе по числу инфицированных

© Служба новостей «URA.RU»
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Также в ХМАО укоренился тренд на увеличение числа новых больных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Столица ХМАО — Ханты-Мансийск — стала лидером по числу заразившихся коронавирусом югорчан за минувшие сутки. Там болезнь нашли у 29 человек. Всего в регионе диагноз COVID-19 поставили 83 жителям, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 70 человек наблюдались признаки ОРВИ, у девяти человек зафиксирована пневмония, у четырех больных заболевания протекает бессимптомно. Контакт установлен в 74 случаях заражения. По девяти случаям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО — 1,03. За сутки на COVID-19 обследовано 1 497 человек, а за все время эпидемии протестированы 564 732 югорчанина. Статистика заражения за сутки выглядит следующим образом:

  • Ханты-Мансийск — 29;
  • Сургут — 15;
  • Сургутский район — 8;
  • Нижневартовск — 6;
  • Урай — 6;
  • Советский район — 5;
  • Югорск — 3;
  • Покачи — 3;
  • Нефтеюганск — 2;
  • Нефтеюганский район — 2;
  • Березовский район — 1;
  • Кондинский район — 1;
  • Лангепас — 1;
  • Когалым — 1.

Всего: 83 человека

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 32 пациентов оценивается как тяжелое, 22 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 178 человек.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с 1 сентября действует третий этап снятия карантина: открываются рестораны и кинотеатры. При этом режим самоизоляции по-прежнему актуален для людей старше 65 лет, беременных и страдающих хроническими заболеваниями.

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