Инсайдер: ключевые посты в седьмом заксобрании ЯНАО уже поделены

Место вице-спикера Дмитрия Жаромских (справа), ушедшего руководить Надымским районом, могут отдать Алексею Ситникову Фото: официальный сайт законодательного собрания ЯНАО

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Места в законодательном собрании уже негласно распределены, несмотря на то, что официальные итоги выборов еще не оглашены, рассказали URA.RU источники в политических кругах Ямала. Претенденты на основные посты также известны и неформально согласованы.

«Интриги в распределении постов нет, — рассказал собеседник агентства. — Фракции двух из трех парламентских партий будут представлять по одному депутату». Соответственно, руководителями станут Денис Садовников (ЛДПР), Елена Кукушкина (КПРФ, единственный мандат) и Максим Лазарев («Справедливая Россия», единственный мандат).

С «Единой Россией» все тоже предсказуемо, сообщают инсайдеры. «Посты наверняка поделят тяжеловесы-одномандатники — нынешний руководитель фракции Виктор Казарин, которого поддержали почти 75% избирателей и нынешний спикер Сергей Ямкин (более 70%), а также председатель комитета по госустройству Эдуард Яунгад (почти 60%), — сообщает источник. — Кроме того, в седьмом заксобраниии наверняка не не рядовым депутатом станет „списочник“ Алексей Ситников, который сейчас занимает пост первого заместителя губернатора».

Ямкин и Яунгад — наиболее вероятные претенденты на пост спикера: более весомых фигур из числа представителей КМНС в новом ЗС нет, рассказывают в политэлитах. А вице-спикером почти наверняка станет Ситников: он заменит ушедшего в Надымский район Дмитрия Жаромских, делятся собеседники.

В заксобрании ЯНАО данную информацию комментировать не стали: окончательные итоги выборов не оглашались, поэтому говорить о распределении мест рано. В окружном избиркоме пояснили: заседание по итогам выборов запланировано на 16 сентября.

Предварительные итоги выборов были обзвучены накануне. Во всех 11 одномандатных округах победу одержали единороссы. Партия власти получит 18 мандатов с общим итогом почти 65% голосов.