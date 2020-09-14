Курганские власти раскрыли планы строек на следующий год

В Кургане планируют продолжить реконструкцию набережной Тобола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области в 2021 году намерены продолжить реконструкцию набережной в областном центре и создать несколько новых зон для отдыха. Об этом губернатор Вадим Шумков написал на своей странице в соцсети Instagram.

«Следующий год — продолжение набережной в сторону Шевелевки и отдельная набережная зона у бульвара Солнечный», — рассказал Шумков. Кроме того, в 2021 году в Заозерном жилом массиве, самом крупном районе Кургана, может появиться несколько рекреационных точек. «В том числе с расчисткой и облагораживанием озер», — добавил губернатор.

Также в Заозерном до конца года планируется начать строительство пяти детских садов, идет подготовка к возведению школы на 1,5 тысячи учеников. «Начали и в последующие годы будем продолжать работы в Восточном, Северном, Рябково», — отметил Шумков.

Благоустройство набережной реки Тобол в Кургане началось в 2019 году. Работы стоимостью более 40 млн рублей проводились от улицы Кирова до ЦПКиО. В этом году реконструкция набережной продолжилась от улицы Кирова до улицы Климова, 96. Стоимость работ — 118,2 млн рублей. Подрядчика удалось найти лишь к концу июля. Шумков объяснял это тем, что «силы местных проектировщиков ограничены». Изначально проект должны были разработать к декабрю 2019 года, но технические документы были полностью готовы только в июне.