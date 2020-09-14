За врачами в ХМАО установят слежку из-за коронавируса

За тем, как в поликлиниках соблюдаются требования Роспотребнадзора и чиновников депздрава, будут следить онлайн Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За тем, чтобы в коридорах больниц и поликлиник не было очередей, а врачи соблюдали требования Роспотребнадзора, будут следить с помощью видеокамер. Об этом во время заседания регионального оперативного штаба рассказал вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов.

«Камеры, которые размещены в коридорах поликлиник, должны выводить изображение напрямую на монитор главного врача медицинского учреждения. Важно, чтобы информацию руководитель получал в режиме онлайн», — добавил чиновник.

Кроме этого, должна быть выстроена система, с помощью которой любой житель региона сможет оперативно рассказать об очередях в поликлиниках. Планируется, что это будут некие фото-отчеты, в том числе публичные. Слежку за врачами пришлось организовать после того, как стало доподлинно известно, что несмотря на принятые правовые акты, обязывающие разделять потоки здоровых и больных людей, эти нормы соблюдаются не везде, а при создании очередей, медорганизации не могут оперативно с ними справится.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличилось количество медицинских работников, больных коронавирусом. А судя по опросам заразившихся COVID-19 людей, инфекция распространяется активней всего в местах общего пользования, в том числе в больницах и поликлиниках.