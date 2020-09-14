Свердловские власти не будут экономить на Универсиаде. Несмотря на растущие долги из-за коронавируса

Глава свердловского минфина готова залезть в долги, но провести Универсиаду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Несмотря на астрономические расходы, вызванные пандемией коронавируса, свердловские власти не намерены экономить на проведении Универсиады-2023. Об этом заявила на брифинге замгубернатора — министр финансов Галина Кулаченко.

«Сумма затрат, связанных с пандемией коронавируса, в Свердловской области составила примерно 37 млрд рублей из бюджетов всех уровней», — рассказала Галина Кулаченко. При этом, отметила она, за 8 месяцев 2020 года из-за вызванного пандемией кризиса казна недобрала собственных доходов на сумму 15 млрд рублей. По итогам года сумма выпадающих доходов достигнет 21 млрд рублей. На помощь региону пришла федерация, которая с начала пандемии направила в Свердловскую область 10 млрд рублей. Возможен еще один транш, но его сумма пока неизвестна.

Размер госдолга региона в настоящий момент увеличен до 95,2 млрд рублей, причем региональное правительство готовится взять займы на общую сумму 36 млрд рублей. Еще одна возможность привлечения средств — выпуск облигаций госзайма на 28 млрд рублей, но это резервный вариант, отметила Галина Кулаченко. Если ситуация останется такой, как сейчас, он не понадобится.

Несмотря на «коронавирусные» расходы и потери доходных источников, региональные власти не намерены сокращать финансирование Всемирной летней универсиады 2023 года. «Изменения если и будут, то незначительные», — сказала Галина Кулаченко. Как сообщало URA.RU общая сумма расходов на проведение соревнований составляет более 64,7 млрд рублей. Большую часть регион финансирует из заемных средств, федеральное финансирование откроется не раньше середины 2022 года. Сэкономить на проведении Универсиады предлагала фракция КПРФ в региональном парламенте. Однако это предложение было отклонено. Не планируется экономить и на праздновании 300-летия Екатеринбурга и Нижнего Тагила.