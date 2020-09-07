При работе над бюджетом-2021 фракция КПРФ в свердловском заксобрании вновь наступит на больную мозоль региональной власти Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фракция КПРФ в свердловском заксобрании при формировании бюджета региона намерена вновь призвать коллег сократить расходы на Универсиаду-2023. Как заявил URA.RU глава обкома компартии, депутат областного парламента Александр Ивачев, это загонит регион в долги, вместо того, чтобы решить его социальные проблемы.

Он напомнил, что в начале пандемии коронавируса коммунисты уже предлагали отказаться от проведения Универсиады, однако их не поддержали коллеги из «Единой России». «Универсиада — не самое великое событие в мире мирового спорта. А деньги на ее проведение — это отнюдь не сверхдоходы, мы берем их в долг», — заявил Александр Ивачев. Только в 2021 году на Универсиаду требуется около 28 млрд рублей. Для сравнения: стоимость строительства одной школы составляет 500-600 миллионов рублей. «Думаю, если направить средства Универсиады на развитие социальной инфраструктуры, они принесут большую отдачу», — констатировал лидер свердловских коммунистов, добавив, что строительство школ на деньги Универсиады полностью закроет потребность региона в школьных учреждениях на десятки лет вперед.

Ранее первый замгубернатора Алексей Орлов заявлял, что средства на Универсиаду будут фактически вложены в развитие региональной экономики. Кроме того, он отмечал, что проведение соревнований назначено указом президента РФ, и только указом президента оно может быть отменено. Александр Ивачев полагает, что в случае отказа никаких репрессий в адрес Свердловской области не последует. «Экономическая ситуация объективно тяжелая. Мы видим, что другие страны отказываются от более весомых спортивных событий. Думаю. мы можем ходатайствовать перед руководством страны об отмене Универсиады, ничего страшного в этом нет», — подытожил депутат.

Как писало URA.RU, расходы на Универсиаду 2019 по 2023 год составят 64,7 млрд рублей. Основные средства (34 млрд) на подготовку игр выделит бюджет Свердловской области, 10,9 млрд — федеральный бюджет, 18 млрд будут направлены из внебюджетных источников. Правительство РФ заявило о том, что деньги из федерального бюджета поступят в область не раньше середины 2022 года. Свердловские власти уже объявили о поиске кредитора на сумму 36 млрд рублей. Госдолг Свердловской области на 1 августа 2020 года составлял 96,2 млрд рублей. По итогам года он может превысить 100 млрд рублей, а в 2021 — 115,6 млрд рублей.