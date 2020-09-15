Названо имя нового адвоката Ефремова

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Спектакль
Интересы актера будет представлять Роман Филиппов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Совершивший смертельное ДТП Михаил Ефремов определился со своим новым адвокатом. При рассмотрении апелляционной жалобы на приговор суда интересы актера будет представлять юрист Роман Филиппов.

«Юрист будет представлять интересы актера при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор», — сообщает агентство News.ru. Общий стаж работы адвоката превышает 15 лет.

Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в начале июня. Актер за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном доставки. В результате столкновения водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице. Медосвидетельствование показало в крови актера наличие алкоголя и наркотических средств.

Пресненский районный суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание актер будет в колонии общего режима.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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