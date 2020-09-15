«Единая Россия» защитит доходы россиян от списания за долги

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Первое судебное заседание по делу Руслана Соколовского. Екатеринбург, верх-исетский районный суд, пенсионерка, бабушка, старость, фссп, судебный пристав
ФССП запретят списывать в счет долга сумму прожиточного минимума Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прожиточный минимум россиян защитят от списания при взыскании долга. Законопроект, предусматривающий данные поправки, уже подготовлен депутатами «Единой России» и готовится к принятию в осеннюю сессию.

«Если в отношении человека возбуждается дело, связанное со списанием его средств за долги, то он будет иметь право обратиться в Федеральную службу судебных приставов. Там ему должны разъяснить, что у него есть право защитить положенный ему прожиточный минимум от списания», — цитирует первого замруководителя фракции по законопроектной деятельности Андрея Исаева официальный сайт «Единой России». Согласно поправкам, должник может указать в ФССП банковский счет, на котором будет оставаться установленная законом сумма, равная минимальному прожиточному минимуму.

Под действие поправок попадают не только социально уязвимые категории, в числе которых пенсионеры и инвалиды. Предполагается, что инициатива депутатов «Единой России» также защитит средства индивидуальных предпринимателей и самозанятых категорий граждан, чьи средства могли полностью списываться в счет оплаты долгов.

По словам Исаева, новый законопроект планируется принять во всех чтениях уже осенью. С нового года закон может вступить в силу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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