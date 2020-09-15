Соловьев оскорбил Дудя и гостя его шоу

Телеведущий Владимир Соловьев назвал «говнецом» писателя Дмитрия Глуховского. Вместе с ним на своем YouTube канале он оскорбил и блогера Юрия Дудя, в передаче которого снялся Глуховский.
«Сидят два недоделка. <…> Очень способный был писатель когда-то Дмитрий Глуховский. У него одна книга мне очень понравилась. Но человечек оказался говнецо», — заявил Соловьев.
Журналист считает, что писатель стал оппозиционером и отвернулся от тех, кто помог ему на старте карьеры. По версии Соловьева Глуховский также «вылизывал и целовал пятую точку» главреда журнала Esquire Сергея Минаева. Книги писателя уже не покупают, а из Кремля его вынудили уйти «под зад ногой», — заключил телеведущий.
Глуховский известен по роману «Метро 2033», вышедшему в 2005 году. Еще две части этой книги появились в 2010 и 2015 годах. Дудя Соловьев называет проектом бизнесмена Михаила Ходорковского. Об этом журналист заявил после выхода фильма блогера о трагедии в Беслане.
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