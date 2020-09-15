15 сентября 2020

«Аэрофлот» изменил цены на перевозку животных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиаперевозчик, авиакомпания аэрофлот, aeroflot
Отныне на некоторых международных рейсах цена будет достигать до 17 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская компания «Аэрофлот» увеличила стоимость перевозки животных. Отныне на некоторых международных рейсах цена будет достигать до 17 тысяч рублей.

«На рейсах из США стоимость выросла с 5625 рублей до 9000 рублей. На рейсах в США, на Кубу и обратно, из ряда пунктов Азии и обратно стоимость составит 10 680 рублей вместо прежних 6675 рублей», — пишет РИА «Новости».

За перевозку питомца между европейской и азиатской частями России придется заплатить 5000 рублей вместо прошлых 3750. Не изменилась только стоимость перевозки в салоне между пунктами внутри европейской части России и между пунктами внутри азиатской части.

Накануне сообщалось, что совершеннолетний пассажир сможет перевозить только один контейнер с одним комнатным животным. Исключением являются котята или щенки в количестве не более трех в возрасте старше восьми недель, но не старше шести месяцев. Ранее «Аэрофлот» был замешан в скандале с перевозкой котов в багажном отделении.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...