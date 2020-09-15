«Аэрофлот» изменил цены на перевозку животных

Российская компания «Аэрофлот» увеличила стоимость перевозки животных. Отныне на некоторых международных рейсах цена будет достигать до 17 тысяч рублей.
«На рейсах из США стоимость выросла с 5625 рублей до 9000 рублей. На рейсах в США, на Кубу и обратно, из ряда пунктов Азии и обратно стоимость составит 10 680 рублей вместо прежних 6675 рублей», — пишет РИА «Новости».
За перевозку питомца между европейской и азиатской частями России придется заплатить 5000 рублей вместо прошлых 3750. Не изменилась только стоимость перевозки в салоне между пунктами внутри европейской части России и между пунктами внутри азиатской части.
Накануне сообщалось, что совершеннолетний пассажир сможет перевозить только один контейнер с одним комнатным животным. Исключением являются котята или щенки в количестве не более трех в возрасте старше восьми недель, но не старше шести месяцев. Ранее «Аэрофлот» был замешан в скандале с перевозкой котов в багажном отделении.
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