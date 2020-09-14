«Аэрофлот» меняет правила перевозки животных

Авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала изменение правил перевозки животных. Их начнут вводить с 15 сентября.
«Перевозчиком животного теперь смогут выступать только совершеннолетние пассажиры. Вводится правило „один пассажир — одно животное“: пассажир сможет перевезти клетку или переноску с одним животным», — пишет информационное агентство
Исключение касается щенков или котят возрастом от восьми недель до шести месяцев — таких животных может быть до трех в одном контейнере. Возможность перевозки животного в салоне самолета или в багажном отсеке зависит от размера животного и клетки. Те, кто перевозят более одного животного, могут воспользоваться услугами грузового подразделения авиакомпании.
Ранее «Аэрофлот» был замешан в скандале с перевозкой котов в багажном отделении. Пассажир, летевший из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Шереметьево, сдал в багаж трех котов и оплатил услугу по приоритетному обслуживанию груза. При этом животных стали «разгружать» последними — сотрудники Шереметьево швыряли переноски, а затем перевязали из веревками. Позднее «Аэрофлот» заплатил хозяину погибших котов три тысячи рублей за сломанные переноски.
Кроме того, популярность получила история, в которой «Аэрофлот» отказался брать кота в салон, потому что тот весил на два килограмма больше положенной для перелета нормы. Хозяин питомца отказался сдавать его в багаж, принес на регистрацию похожего, но более стройного кота, а затем пронес в салон своего любимца. Тогда в Госдуме обращались к Минтрансу с просьбой сделать правила перевозки животных более гуманными.
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