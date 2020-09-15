Подозреваемый в побоях челябинскому главе объяснил их ссору

Евгений Тагай заявил, что Юрий Лысяков обвиняет его в побоях из мести за жалобы в полицию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприниматель Евгений Тагай заявил о непричастности к нападению на главу Кусинского района Юрия Лысякова. Как он сообщил корреспонденту URA.RU, его пытаются выставить в этой ситуации крайним из-за заявления в полицию о коррупции в местной администрации.

В заявлении фигурируют Лысяков, экс-глава Виктор Пенягин, руководители управления строительства и ЖКХ Сергей Говалев, правового управления — Виктор Сахарова, аппарата администрации — Наиля Идрисова, а также директор ООО «Тепловые сети» Сергей Светлаков.

«ФОК строила фирма-однодневка. Говалев принял и оплатил невыполненные работы на 32 млн рублей. После этого Лысяков купил „Мерседес“, квартиру в Москве, дочь поступила в МГУ. Другие купили дома в Сочи и Крыму. Когда я написал в полицию, они в выходной собрались у школы и совещались. Видимо, о заявлении им сообщил племянник мужа Идрисовой, замначальника отдела МВД», — полагает Тагай.

«Теплосети» — монополист в теплоснабжении. Учредители — администрации поселений. «Светлаков — друг Лысякова. Они незаконно вводили в учредители двух сотрудников фирмы [Александр Кузнецов и Алексей Архипов], через них вывели дивиденды», — считает бизнесмен.

Накануне нападения на Лысякова, Тагай заявил об угоне машины. На ней неизвестный в маске подъехал и напал на Лысякова.

Лысяков отказался от комментариев. «Жалобами занимается полиция. Как проверит, так и дам комментарий», — сказал он. Пенягин назвал Тагая жалобщиком. «Он заявлялся на аукционы по строительству, проигрывал. И писал на меня жалобы, когда я еще был главой», — заверил собеседник.