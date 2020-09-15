15 сентября 2020
14 сентября 2020

Подозреваемый в побоях челябинскому главе объяснил их ссору

© Служба новостей «URA.RU»
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Арест Юрия Чанова, руководителя аппарата гордумы, обвиняемого во взятке. Тракторозаводский районный суд. Челябинск, конвой, пистолет, кобура, дубинка, ключи от наручников, наручники, полиция, руки
Евгений Тагай заявил, что Юрий Лысяков обвиняет его в побоях из мести за жалобы в полицию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприниматель Евгений Тагай заявил о непричастности к нападению на главу Кусинского района Юрия Лысякова. Как он сообщил корреспонденту URA.RU, его пытаются выставить в этой ситуации крайним из-за заявления в полицию о коррупции в местной администрации.

В заявлении фигурируют Лысяков, экс-глава Виктор Пенягин, руководители управления строительства и ЖКХ Сергей Говалев, правового управления — Виктор Сахарова, аппарата администрации — Наиля Идрисова, а также директор ООО «Тепловые сети» Сергей Светлаков.

«ФОК строила фирма-однодневка. Говалев принял и оплатил невыполненные работы на 32 млн рублей. После этого Лысяков купил „Мерседес“, квартиру в Москве, дочь поступила в МГУ. Другие купили дома в Сочи и Крыму. Когда я написал в полицию, они в выходной собрались у школы и совещались. Видимо, о заявлении им сообщил племянник мужа Идрисовой, замначальника отдела МВД», — полагает Тагай.

«Теплосети» — монополист в теплоснабжении. Учредители — администрации поселений. «Светлаков — друг Лысякова. Они незаконно вводили в учредители двух сотрудников фирмы [Александр Кузнецов и Алексей Архипов], через них вывели дивиденды», — считает бизнесмен.

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Накануне нападения на Лысякова, Тагай заявил об угоне машины. На ней неизвестный в маске подъехал и напал на Лысякова.

Лысяков отказался от комментариев. «Жалобами занимается полиция. Как проверит, так и дам комментарий», — сказал он. Пенягин назвал Тагая жалобщиком. «Он заявлялся на аукционы по строительству, проигрывал. И писал на меня жалобы, когда я еще был главой», — заверил собеседник.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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