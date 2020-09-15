Челябинский олигарх Аристов избавляется от людей Антипова

Раздел активов между двумя олигархами перешел в решение кадровых вопросов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

В «Урало-Сибирской металлургической компании» (УСМК), ранее принадлежавших бизнесменам Александру Аристову и Юрия Антипову, сменился руководитель. Уволился гендиректор Максим Устинов, его место занял Александр Дудоров. Как сообщил URA.RU источник в окружении бизнесменов, смена кадров проходит в рамках раздела активов между Аристовым и Антиповым.

Назначение Дудорова URA.RU прокомментировали в пресс-службе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), владельцем которого является Антипов. «Устинов уволился, гендиректором „УСМК“ назначен Александр Дудоров, — сообщил URA.RU руководитель пресс-службы ЧЭМК Роман Грибанов. — Ранее Дудоров занимал должность коммерческого директора агрофирмы „Ариант“». Связаться с Устиновым не удалось.

В рамках раздела активов все, что связано с металлургией, в том числе ЧЭМК, отошло к Антипову. Агрофирму «Ариант» и другие предприятия, выпускающие продукты, получил Аристов. «Теперь Аристов избавляется от людей Антипова и наоборот, — сообщил URA.RU источник в окружении бизнесменов. — Дудоров всегда был человеком Антипова. Поэтому Аристов его уволил, а Антипов взял на работу». В пресс-службе Аристова от комментариев воздержались.

Ранее «УСМК», стоимость которой оценивают в 170 млрд рублей, принадлежала семьям бизнесменов. Месяц назад супруги Аристовы продали свои доли Антиповым. В числе учредителей «УСМК» остались их дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов. Они скоро выйдут из состава собственников вместе со своими долями. Создается группа компаний «Ариант», руководить которой и управлять семейными активами будет Кретов.

Совместный бизнес Аристов и Антипов создавали с начала девяностых годов. Их финансово-промышленная группа была одной из самых влиятельных в регионе. В мае было официально заявлено о разделе активов.