15 сентября 2020
14 сентября 2020

Глава челябинских единороссов срочно улетел в Москву. Решается вопрос об отставке

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Андрей Турчак и Алексей Текслер на встрече с ветеранами. Челябинск, мякуш владимир, текслер алексей, турчак андрей
Владимир Мякуш (справа) подаст заявление о сложении полномочий лично Андрею Турчаку (в центре) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Лидер челябинского регионального отделения «Единой России», спикер заксобрания области Владимир Мякуш 16 сентября вылетел в Москву. Он лично подаст заявление об отставке с поста руководителя «ЕР», чтобы уступить его губернатору Алексею Текслеру, сообщил URA.RU источник в партии.

«Мякуш лично подаст заявление о сложении полномочий секретаря регионального отделения партии, пожмет руки членам президиума генсовета, с которыми работал многие годы. Впервые за 15 лет он временно станет рядовым членом партии. Текслер будет участвовать в заседании президиума генсовета по видеоконференцсвязи», — сказал инсайдер.

Собеседник добавил, что на партийной конференции, где Текслера изберут руководителем регионального отделения партии, Мякуша вернут в президиум регионального политсовета. Дата заседания пока не определена.

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Мякуш воздержался от комментариев. В пресс-службе губернатора также не стали комментировать эту тему.

На выборах в ЗСО челябинские единороссы завоевали 44 мандата из 60-ти. Оценивая этот успех, лидер «ЕР» Дмитрий Медведев по видеоконференцсвязи предложил лидеру партийного списка кандидатов Текслеру возглавить отделение «Единой России». Стоявший рядом с губернатором Мякуш сразу выразил готовность передать партийный пост. По информации URA.RU, он сосредоточится на работе спикера ЗСО. Эту должность Мякуш займет уже четвертый созыв подряд (с 2005 года).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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