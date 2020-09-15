Лидер челябинского регионального отделения «Единой России», спикер заксобрания области Владимир Мякуш 16 сентября вылетел в Москву. Он лично подаст заявление об отставке с поста руководителя «ЕР», чтобы уступить его губернатору Алексею Текслеру, сообщил URA.RU источник в партии.
«Мякуш лично подаст заявление о сложении полномочий секретаря регионального отделения партии, пожмет руки членам президиума генсовета, с которыми работал многие годы. Впервые за 15 лет он временно станет рядовым членом партии. Текслер будет участвовать в заседании президиума генсовета по видеоконференцсвязи», — сказал инсайдер.
Собеседник добавил, что на партийной конференции, где Текслера изберут руководителем регионального отделения партии, Мякуша вернут в президиум регионального политсовета. Дата заседания пока не определена.
Мякуш воздержался от комментариев. В пресс-службе губернатора также не стали комментировать эту тему.
На выборах в ЗСО челябинские единороссы завоевали 44 мандата из 60-ти. Оценивая этот успех, лидер «ЕР» Дмитрий Медведев по видеоконференцсвязи предложил лидеру партийного списка кандидатов Текслеру возглавить отделение «Единой России». Стоявший рядом с губернатором Мякуш сразу выразил готовность передать партийный пост. По информации URA.RU, он сосредоточится на работе спикера ЗСО. Эту должность Мякуш займет уже четвертый созыв подряд (с 2005 года).
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