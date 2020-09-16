Ребенок Петросяна, по данным СМИ, родился весной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Юморист Евгений Петросян опубликовал на своей странице в Instagram фото с ребенком. Подписчики предположили, что на фотографии сын артиста.

«А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян», — подписал артист. В комментариях Петросяна спросили, кто мать ребенка. Артист ответил подписчику, что это его жена.

По данным СМИ, у Петросяна и его 30-летней жены Татьяны Брухуновой родился ребенок весной 2020 года. Малыш появился благодаря суррогатной матери. Пара эту информацию не комментировала.

Ранее Брухунова впервые опубликовала фото с Петросяном, в подписи она поздравила его с днем рождения. Пара тайно расписалась зимой, об их романе стало известно в 2018 году. Параллельно с новыми отношениями Петросян разводился со своей четвертой женой юмористкой Еленой Степаненко.