Политический расклад в челябинском Заксобрании меняется

Степан Фирстов сам попадает в ЗСО и приведет своего соратника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В новом составе Заксобрания Челябинской области, избранном 13 сентября, «Российская партия за социальную справедливость» (РППС) будет иметь не один мандат, как сообщалось ранее, а два. Об этом URA.RU сообщил источник в партии. У «Единой России» будет 43 мандата, а не 44, по остальным партиям расклад остался прежним.

«Да, мы получаем 43 мандата», — сообщил URA.RU спикер ЗСО, секретарь регионального отделения «ЕР» Владимир Мякуш. Ранее, согласно подсчетам, «ЕР» получала 44 мандата. Мякуш не стал уточнять, кому именно отойдет мандат, но речь идет о Партии пенсионеров.

«По последним подсчетам выходит, что у Партии пенсионеров, набравших 5,7%, в ЗСО будет два места», — рассказал URA.RU источник в РППС. В облизбиркоме от комментариев до официального подведения итогов воздержались. Лидер регионального отделения Партии пенсионеров, директор клиники «Эф Эм Си» Степан Фирстов также осторожен в прогнозах.

«Мы ждем официальных результатов и пока не будем ничего комментировать», — заявил URA.RU Фирстов. Тройку лидеров на выборах в ЗСО от РППС возглавил сам Фирстов, под вторым номером шел хирург Владимир Владимирский, под третьим — депутат Ленинского райсовета Челябинска, хирург-стоматолог Максим Смагин. Если Партия пенсионеров получит два мандата, то кроме Фирстова депутатом станет Владимирский. «Мы будем распределять мандаты согласно номерам в тройке», — подтвердил URA.RU Фирстов.

По остальным партиям, преодолевшим барьер в 5% на выборах в ЗСО, расклад остался прежний. «Справедливая Россия» получает 7 мандатов, КПРФ и ЛДПР по 4, еще один мандат достался «Зеленой альтернативе». Первая сессия нового ЗСО состоится 24 или 30 сентября.