Тесак оставил предсмертную записку жене и руководству СИЗО

Максим Марцинкевич оставил предсмертную записку Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, покончивший с собой в челябинском СИЗО-3, оставил предсмертную записку. В ней он извиняется перед руководством учреждения и просит передать жене свой ежедневник и книгу, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Подлинность записки проверяется. В ней написано, что Марцинкевич извиняется перед руководством СИЗО за неудобство и просит передать жене черный ежедневник и книгу. В смерти никого не винит», — сказал силовик.

Тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО-3, где он находился один в ожидании дальнейшего перевода в колонию. Следственный комитет проводит проверку. По предварительной версии, он покончил с собой.

Бывший соведущий телепрограммы «Реальная политика» на НТВ журналист Максим Кононенко заявил, что Марцинкевича могли довести до самоубийства блогер Алексей Навальный, политик Илья Яшин и общественница Мария Гайдар. Они были причастны к первому тюремному сроку Тесака.

Марцинкевича в 2017 году приговорили к 10 годам колонии. По версии следствия, он с соратниками по движению «Оккупай наркофиляй» виновен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, порче имущества, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Ранее Тесак был трижды судим за экстремизм.