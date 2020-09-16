Выяснилось, как вел себя Тесак перед смертью

В СИЗО-3, где покончил с собой Максим Марцинкевич, приезжал омбудсмен, но осужденный не жаловался Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко за последние две недели дважды посещала СИЗО-3, где утром 16 сентября покончил с собой националист Максим «Тесак» Марцинкевич. Однако осужденный ни на то не жаловался, сообщила она корреспонденту URA.RU.

«Я посещала СИЗО-3 два раза за последние две недели. Нарушений не выявила. Жалоб от осужденных не поступило. От Марцинкевича ни одного обращения не было, от его родственников и друзей тоже», — заявила омбдусмен.

Тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО-3, где он содержался один перед этапированием в Москву для расследования нового уголовного дела. По предварительной версии, он покончил с собой. Следственный комитет проводит проверку.

По данным URA.RU, в камере Марцинкевича обнаружили предсмертную записку. В ней он извиняется перед руководством учреждения и просит передать жене свой ежедневник и книгу.

Марцинкевича в 2017 году приговорили к 10 годам колонии по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, порче имущества, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Он был трижды судим за экстремизм.