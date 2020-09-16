Заседание нового челябинского парламента откладывается

Новые депутаты челябинского ЗСО соберутся не раньше октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Первая сессия нового состава Законодательного собрания Челябинской области может быть отложена до начала октября. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции губернатора Алексея Текслера. По словам инсайдера, это связано с консультациями по новой структуре ЗСО.

«Структура заксобрания будет меняться, процесс сложный и не быстрый. Появятся новые руководители, — пояснил источник. — Все это должно быть согласовано с Текслером». Спикер ЗСО Владимир Мякуш подтвердил URA.RU, что дата сессии еще уточняется.

«Первая сессия заксобрания будет очной», — подчеркнул Мякуш. Прежний созыв ЗСО прекратил собираться на очные сессии с марта из-за пандемии коронавируса. Все заседания проходили в режиме ВКС. В пресс-службе Текслера от комментариев воздержались.

В избирательной комиссии региона URA.RU рассказали, после каких процедур депутаты могут собраться на первую сессию. «17 сентября комиссия утвердит результаты выборов. Решение вступит в силу 21 сентября, после официального опубликования в „Южноуральской панораме“. С этого дня и до 25 сентября партии должны представить нам данные на кандидатов-списочников. 25 сентября мы проведем еще одно заседание, где выдадим удостоверения депутатам. После этого и можно назначать сессию», — пояснили в облизбиркоме.

13 сентября жители области выбрали 60 депутатов, из них половину по партийным спискам. «ЕР» получает 43 мандата, «Справедливая Россия» — 7 мандатов, ЛДПР и КПРФ по 4 мандата, Партия пенсионеров — два мандата и один мандат достанется «Зеленой альтернативе».