Губернатор Текслер начинает зачистку челябинских элит

Став партийным лидером, Алексей Текслер поменяет кадровый состав руководства «ЕР» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер готовит кадровые перестановки в «Единой России» с 16 сентября — уже в статусе и. о. лидера регионального отделения партии. Ожидается обновление президиума политсовета более чем на 40%. Ротация пройдет на всех уровнях, от областного до муниципальных. Таких масштабных перемен в челябинской «ЕР» еще не было. Все решения озвучат на региональной партконференции, где новые полномочия Текслера утвердят челябинские единороссы.

Решение о назначении Текслер и. о. секретаря Челябинского регионального отделения «ЕР» будет принято на заседании президиума Генсовета партии в Москве. А пока действующий секретарь, спикер ЗСО Владимир Мякуш и политический вице-губернатор Анатолий Векшин согласовывают новую структуру ЗСО. Кроме того, как стало известно URA.RU, они также обсуждают вопрос по обновлению партийного президиума. Проект структуры и предложения по ротации кадров в «ЕР» будут представлены Текслеру.

Анатолий Векшин (слева) и Владимир Мякуш (справа) обсуждают предложения, которые представят губернатору Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нынешний состав президиума «ЕР» входит 20 человек. По данным URA.RU, уже решен вопрос по выводу из президиума восьмерых представителей партии. «В первую очередь это касается Константина Захарова, Марины Поддубной и Галины Гавриловой», — сообщил источник в партии. Поддубная и Захаров, занимавшие посты вице-спикеров ЗСО прежнего созыва, проиграли выборы. Гаврилова входила в состав президиума как глава Тракторозаводского района Челябинска, а с 16 сентября она уходит в отставку с поста главы. Кроме того, к ней были вопросы по явке на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Из президиума также выведут депутата гордумы Челябинска Александра Галкина. «К Галкину есть серьезные претензии, связанные с выборами в ЗСО по Калининскому округу, — рассказал URA.RU источник в „ЕР“. — Есть данные, что он помогал на выборах не кандидату от „ЕР“, а кандидату от „Справедливой России“». На этих выборах единоросс Владимир Бодров проиграл эсеру Дмитрию Ларину. Сам Галкин отрицает, что работал на стороне соперника «ЕР». «Я всегда помогал Бодрову» — заявил он URA.RU.

Константин Захаров в новый состав ЗСО не попадает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источник в «ЕР» сообщил URA.RU, что президиум могут покинуть депутаты ЗСО Александр Журавлев и Анатолий Брагин, а также депутат гордумы Сергей Овчинников. «Брагин и Журавлев — возрастные, а речь идет об омоложении кадров, — пояснил источник. — Овчинников в президиуме представлял Челябинск, будет достаточно, если в президиуме останутся мэр Наталья Котова и, возможно, спикер гордумы Челябинска Андрей Шмидт».

Также высока вероятность, что из президиума выйдут депутат Госдумы Анатолий Литовченко и мэр Кыштыма Людмила Шеболаева. «Это просто ротация, — говорит инсайдер. — Литовченко сменит другой депутат Госдумы, а место Шеболаевой займет мэр другого города. Претензий к ним нет».

В составе президиума останутся не только Котова и Шмидт, но также спикер ЗСО Владимир Мякуш, вице-губернаторы Анатолий Векшин и Станислав Мошаров. По остальным кандидатурам уже сегодня идут консультации.

По словам инсайдера, в новый президиума могут войти депутаты ЗСО нового созыва — Владимир Павлов, Олег Гербер и Анатолий Еремин. «Все трое должны стать вице-спикерами ЗСО и логично, если они войдут в партийную верхушку, — пояснил инсайдер. — Появятся и другие новые фигуры. Но решать будет по кадрам только сам Текслер».

Александра Галкина подозревают в игре на чужом поле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Губернатор еще когда возглавил списки „ЕР“, заявил, что берет партию под личный контроль. Уже тогда говорили о будущей ротации партийных кадров, — прокомментировал URA.RU будущее обновление политсовета политолог Александр Мельников. — Логично, что он будет лично принимать решения и по кадровому составу, если возглавляет саму партию».

В резиденции губернатора будущие кадровые решения в партии не комментируют. Те, кого называют кандидатами на выход из президиума, также воздержались от комментариев. По данным URA.RU, ротация ожидается не только на областном уровне. «Будет предложено главам муниципалитетов самим возглавить местные политсоветы «ЕР», — говорит инсайдер. —

Если губернатор взял на себя ответственность за партию на областном уровне, то пусть и мэры на местах последуют его примеру. Тем более все они избирались при поддержке партии». Сейчас в области только половина глав руководят местными политсоветами «ЕР».

Ранее предполагалось, что конференция «ЕР» пройдет 17 сентября. Планировалось, что на конференции утвердят депутатов-списочников и распределят руководящие должности в новом составе ЗСО. Все изменилось после того, как лидер «ЕР» Дмитрий Медведев предложил Текслеру возглавить партию в Челябинске и губернатор дал согласие на это. Дату конференции отодвинули на более поздний срок. По данным URA.RU, единороссы должны собраться на будущей неделе, а первая сессия нового состава ЗСО состоится 30 сентября.

«Вопрос о ротации партийных кадров мы должны обсудить с губернатором», — сообщил URA.RU Мякуш. Он также отметил, что с Текслером будет согласована дата конференции. От комментариев, кто именно может покинуть президиум, Мякуш воздержался.