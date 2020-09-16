Марцинкевич не должен был остаться в этапной камере один Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Участник группировки «Оккупай-педофиляй» из Каменска-Уральского, близко знавший националиста Тесака (Максима Марцинкевича) и общавшийся с ним в последние годы, когда тот отбывал наказание в колонии, не верит в его добровольную смерть. Об этом молодой человек рассказал URA.RU. По его словам, в гибели Тесака много странностей.

Молодой человек подтвердил, что почерк в записки в адрес гражданской жены Екатерины действительно принадлежит Тесаку. Но вот покончил ли он с собой добровольно — большой вопрос. «Раньше он говорил: если меня найдут мертвым, не верьте — я не мог этого сделать, — рассказал парень. — До весны Тесак находился в колонии Красноярска и жаловался, что его заставляют писать явки — признаваться в убийствах».

Но самый странный момент, по мнению участника «Оккупай-педофиляй», заключается в том, что Тесака нашли мертвым в этапном боксе, рассчитанном на трех-четырех человек. «Держать в такой камере по одному человеку не должны», — заметил парень.

«Теоретически он мог остаться в пересыльном боксе один, но в этом случае там должно быть видеонаблюдение, а за камерами должен смотреть оператор, — пояснил агентству бывший сотрудник ГУФСИН. — Если видеонаблюдения нет, его могли запереть в „стакан“ (временная камера-одиночка, где совершить суицид проблематично). Вообще, в СИЗО не оставляют в камерах по одному — это правила внутреннего распорядка».

В ГУФСИН по Челябинской области отказался комментировать, по какой причине националист оказался в пересыльной камере один. Ранее URA.RU сообщало, что Максим Марцинкевич (Тесак) был найден мертвым в СИЗО-3 Челябинска. Он оставил предсмертную записку, обратившись к администрации СИЗО и своей гражданской жене, живущей в Екатеринбурге.