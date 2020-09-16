Родители Тесака считают, что их сына убили в челябинском СИЗО

Родители националиста Максима «Тесака» Марцинкевича не верят в его самоубийство в челябинском следственном изоляторе №3. Их адвокат Алексей Михальчик обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
«Полагаю, что смерть наступила в результате убийства. Марцинкевич морально устойчивый, волевой человек, который никогда не высказывал суицидальных намерений. 09.09.2020 он жаловался защитнику на пытки, которым его подвергают с целью склонения его к признанию в совершении преступлений, которые он не совершал… Прошу возбудить по данному факту уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ и взять расследование на личный контроль», — говорится в обращении адвоката, опубликованном телеграм-каналом Baza.
Михальчик не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Его телефон был занят.
Марцинкевича нашли мертвым утром 16 сентября в камере СИЗО-3. По предварительной версии он покончил с собой. СКР проводит проверку, прокуратура ее контролирует. По некоторым данным, Марцинкевич оставил предсмертную записку, в которой извинился перед руководством СИЗО и попросил передать проживающей в Екатеринбурге супруге свой ежедневник и книгу.
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