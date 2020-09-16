Вузы России увеличили число бюджетных мест

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Пресс-конференции в ТАСС министра образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Москва, фальков валерий
По словам Валерия Фалькова, приоритет отдан региональным вузам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении в российских вузах дополнительно 11,5 тысяч бюджетных мест для абитуриентов. Об этом во время правительственного часа в Госдуме рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«В качестве меры социальной поддержки президентом было принято решение о выделении дополнительно 11,5 тысяч бюджетных мест», — рассказал Фальков. По его словам, приоритет в этом году отдавался региональным учебным заведениям — они получили более 9,5 тысяч бюджетных мест.

Фальков отметил, что в результате подписанного главой государства постановления, общее количество бюджетных мест в вузах, по сравнению с прошлым годом, выросло на 17 тысяч. Как итог, доступность высшего образования для выпускников школ составила 60%.

Ранее Валерий Фальков рассказал, что в этом году многие абитуриенты предпочли столичным региональные вузы. По словам министра, которые приводит «Национальная служба новостей», популярность региональных учебных заведений выросла в связи с эпидемией коронавируса и увеличения количества бюджетных мест.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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