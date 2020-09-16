Вузы России увеличили число бюджетных мест

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении в российских вузах дополнительно 11,5 тысяч бюджетных мест для абитуриентов. Об этом во время правительственного часа в Госдуме рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
«В качестве меры социальной поддержки президентом было принято решение о выделении дополнительно 11,5 тысяч бюджетных мест», — рассказал Фальков. По его словам, приоритет в этом году отдавался региональным учебным заведениям — они получили более 9,5 тысяч бюджетных мест.
Фальков отметил, что в результате подписанного главой государства постановления, общее количество бюджетных мест в вузах, по сравнению с прошлым годом, выросло на 17 тысяч. Как итог, доступность высшего образования для выпускников школ составила 60%.
Ранее Валерий Фальков рассказал, что в этом году многие абитуриенты предпочли столичным региональные вузы. По словам министра, которые приводит «Национальная служба новостей», популярность региональных учебных заведений выросла в связи с эпидемией коронавируса и увеличения количества бюджетных мест.
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