Текслер принял руководство челябинской «Единой Россией»

Владимир Мякуш (слева) передал челябинских единороссов Алексею Текслеру (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 сентября стал исполняющим обязанности секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Его предшественник, спикер заксобрания области Владимир Мякуш, сложил полномочия. Оба решения единогласно приняты на заседании президиума Генсовета партии в Москве, передает корреспондент URA.RU.

«Вы знаете, что 13 сентября на федеральном селекторе Дмитрий Медведев предложил Алексею Текслеру, нашему однопартийцу, возглавить региональное отделение. Буквально за месяц-полтора Текслер вступил в „ЕР“ и принял решение возглавить список. Мы получили убедительный результат и большинство в региональном собрании», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Спасибо за доверие, которое высказал председатель партии, и вам за ту поддержку, которую вы оказывали области в предвыборный период. У нас была очень конкурентная кампания, но люди нас услышали и поверили партии. Задачи, стоящие перед ней, во многом совпадают с задачами развития региона», — ответил Текслер.

«Исполнилось 15 лет как я возглавляю челябинское отделение. Но жизнь стремительно меняется. Есть запрос на обновление и омоложение партии. Я поддерживаю это, почему и прошу президиум Генсовета поддержать это решение», — констатировал Мякуш, который останется заместителем секретаря регионального отделения и председателем регионального парламента.