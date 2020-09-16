Ефремов рассказал, где хотел бы сидеть

Михаил Ефремов хочет уехать в чувашскую колонию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов поделился, куда хотел бы отправиться для отбывания наказания, если срок не смягчат до условного. По личным причинам артист надеется отправиться в Чувашию, рассказали в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Ефремов хочет отбывать наказание в Чувашии, так как там его корни, если в апелляции ему не смягчат наказание до условного срока», — сообщили в ОНК. Также Ефремов попросил о создании Российского тюремного театра.

8 Сентября Ефремова признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы, сообщает RT. Jeep актера выехал на встречку и протаранил фургон доставки. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Следователи установили, что в момент аварии Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы. Позже он признался, что не может уснуть в СИЗО, пишет телеканал « Царьград» . Там сокамерниками Ефремова оказались наркодилер и коррупционер, уточнили в агентстве Nation news.