16 сентября 2020

Раскрыто содержание второй предсмертной записки Тесака

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фото ТАСС, марцинкевич максим
Вторую предсмертную записку Максим Марцинкевич написал прямо перед смертью Фото: Антон Новодержкин/ТАСС

Вторую предсмертную записку националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак адресовал своему близкому человеку. Кому именно — пока неизвестно.

Это послание Марцинкевич написал, когда уже совершил задуманное. На клочке бумаги, где заключенный написал, что ему не страшно, видны пятна крови. «Люблю тебя! Живи!», — приводит telegram-канал RT выдержку из письма. Оно датировано 15 сентября.

Ранее стало известно о еще одной предсмертной записки. В ней он извиняется перед руководством учреждения и просит передать жене свой ежедневник и книгу. Также там говорится, что в своей смерти он никого не винит. Подлинность письма проверяется.

Максима Марцинкевича в 2017 году приговорили к 10 годам колонии. По версии следствия, он с соратниками по движению «Оккупай наркофиляй» виновен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, порче имущества, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Его тело нашли утром 16 сентября в камере СИЗО-3, где он находился один в ожидании дальнейшего перевода в колонию. Следственный комитет проводит проверку. По предварительной версии, он покончил с собой.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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