МИД РФ оценил возможность открытия границ Европы для россиян

Угроза распространения коронавируса в мире еще не преодолена, поэтому говорить о сроках возобновления авиасообщения России со странами Европы пока преждевременно. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
«В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Соответствующее решение, как подчеркнули в министерстве, необходимо тщательно прорабатывать с учетом «эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом». А пока россиян призывают сохранять осторожность и бдительность для поддержания «позитивных тенденций».
Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта. Решение было связано с распространением коронавируса в мире. 1 августа РФ возобновила полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа россиянам стали доступны полеты в Швейцарию.
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