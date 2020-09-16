16 сентября 2020

МИД РФ оценил возможность открытия границ Европы для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, взлет самолета
Говорить об открытии границ с Европой пока преждевременно, сообщили в МИД РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Угроза распространения коронавируса в мире еще не преодолена, поэтому говорить о сроках возобновления авиасообщения России со странами Европы пока преждевременно. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Соответствующее решение, как подчеркнули в министерстве, необходимо тщательно прорабатывать с учетом «эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом». А пока россиян призывают сохранять осторожность и бдительность для поддержания «позитивных тенденций».

Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение с 27 марта. Решение было связано с распространением коронавируса в мире. 1 августа РФ возобновила полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа россиянам стали доступны полеты в Швейцарию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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