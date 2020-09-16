Финансирование ряда нацпроектов хотят урезать на 600 млрд

Власти планируют урезать финансирование некоторых нацпроектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Власти России намерены сократить расходы на реализацию нескольких нацпроектов в следующие два года почти на 600 млрд рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку.

«В официальной версии федерального бюджета на 2020-2022-й, утвержденной в марте, на нацпроекты в следующие два года планировалось потратить 5,4 трлн рублей. Этот вариант финансового плана был одобрен в преддверии пандемии, глобального закрытия границ и режима изоляции. В проекте нового бюджета — на следующую трехлетку — в 2021—2022 году соответствующие расходы предлагается сократить до 4,8 трлн рублей», — пишет газета «Известия».

Судя по пояснительной записке, больше всего хотят урезать нацпроекты «Демография» (на 158 млрд рублей), «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (на 144 млрд), «Жилье и городская среда» (на 80 млрд), «Цифровая экономика» (на 60 млрд) и «Экология» (на 41 млрд).

Проект «Демография», как отмечает издание, урежут в связи с изменением прогноза рождаемости; «Магистральную инфраструктуру» — за счет оптимизации затрат на строительство морских портов и коммуникацией между центрами экономического роста; расходы с проекта «Жилье и городская среда» хотят снять в основном с программы сокращения непригодного жилья. В «Цифровой экономике» сэкономят за счет снижения затрат на развитие инфраструктуры и цифровых технологий, а в «Экологии» частично откажутся от финансирования проекта «Чистый воздух».

При этом снижение инвестиций в нацпроекты частично компенсируют в 2023 году. Бюджет на этот период власти планируют увеличить на 300 млрд. Кроме того, в Минфине РФ изданию пояснили, что по сравнению с 2020 годом, в 2021 и 2022 году расходы на национальные проекты увеличатся на 2,5% и 20% соответственно. Корректировки бюджета связаны с уточнением макропрогноза, численности получателей выплат и переносом сроков по некоторым мероприятиям. В Минтрансе, в свою очередь, добавили, что изменения расходов — следствие сложной экономической ситуации, вызванной в том числе пандемией коронавируса.