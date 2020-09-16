В новом составе челябинского Заксобрания будет шесть фракций

Сергей Обертас озвучил итоги выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Избирательная комиссия Челябинской области подвела окончательные итоги выборов в ЗСО. В областной парламент попадает шесть партий, передает корреспондент URA.RU. Итоги выборов озвучил председатель облизбиркома Сергей Обертас.

«По единому округу (по партийным спискам) „Зеленая альтернатива“ получает один мандат, ЛДПР — 3, КПРФ — 4, Партия пенсионеров — 2, „Справедливая Россия“ — 5, „Единая Россия“ — 15 мандатов», — зачитал Обертас итоги избирательной кампании. Выборы признаны состоявшимися. Ранее сообщалось, что Партия пенсионеров получит только один мандат, но после окончательного подведения итогов ситуация поменялась.

30 депутатов ЗС жители избрали по одномандатным округам. В двух из округов победили кандидаты от «Справедливой России», в остальных — кандидаты от «ЕР». В итоге эсеры получат в новом составе ЗСО 7 мандатов, в «ЕР» — 43 мандата. Обертас отметил, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов, в ходе голосования не зарегистрировано.

Решение облизбиркома вступит в силу 21 сентября, после публикации в газете «Южноуральская панорама». До 25 сентября партии, выигравшие выборы по единому округу, должны представить в избирком данные на своих представителей в ЗСО 25 сентября будущие депутаты получат удостоверения, и будет назначена первая сессия заксобрания.

В новом составе ЗСО будет шесть фракций. Это на две больше, чем в прежнем составе. Впервые выборы выиграли «Зеленая альтернатива» и Партия пенсионеров.