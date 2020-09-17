Максим Марцинкевич в камере находился один Фото: Почуев Михаил/ТАСС

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

В смерти Максима «Тесака» Марцинкевича более вероятна версия убийства, чем совершение суицида. Таким мнением с URA.RU поделился криминалист Михаил Игнатов, оценив фотографию с места происшествия.

«Утверждать не буду, но с большой вероятностью есть основания полагать, что он был убит, то есть смерть была криминальной. Судя по этим ранам, я бы не рассматривал версию самоубийства», — заявил в разговоре с URA.RU Игнатов. Он предположил, что Марцинкевича убили во сне, так как он лежит на кровати, и в его ушах вата. Заключенные в СИЗО используют вату в качестве берушей, объяснил криминалист. Игнатов подчеркнул, что никогда не встречал, чтобы люди совершали самоубийство таким образом.

Кроме того криминалист разобрал смертельные записки Тесака. В одной из них было написано, что он уже травмировал себя. «После того, как он себя травмировал, как описал, он бы уже ничего писать не смог. Вообще эти записки надо тщательно изучать, надо проводить экспертизу почерковедческую», — отметил собеседник агентства.

Что касается предсмертного послания, в котором Марцинкевич просит передать свои вещи жене, Игнатов также нашел нестыковки. «Как правило, когда человек едет из лагеря в лагерь, они вещи берут с собой. Потому что они всегда пригодятся. Переодеться во что-то. Их утилизируют после того, как людей освобождают», — заключил криминалист.

Тесака нашли мертвым 16 сентября в камере СИЗО-3, передает «Пятый канал». По предварительной версии следователей, он мог покончить с собой: правоохранительные органы проверяют подлинность оставленной от его имени предсмертной записки. Родители Марцинкевича считают, что сына могли убить и просит СК возбудить дело по статье «Убийство», пишет «Федеральное агентство новостей».