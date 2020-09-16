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Депутаты приняли отставку будущего замгубернатора ЯНАО. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Александру Подороге предрекают назначение на должность заместителя губернатора ЯНАО Фото: сайт администрации Муравленко
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

На состоявшемся 17 сентября первом заседании городской думы Муравленко в новом составе депутаты поддержали решение мэра Александра Подороги о досрочном сложении полномочий. Ранее источники URA.RU во властных структурах сообщали, что кандидатура Подороги рассматривается на пост заместителя губернатора ЯНАО.

«Сегодня депутаты городской думы на первом заседании в новом составе поддержали решение главы города Александра Подороги о досрочном сложении полномочий, — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Муравленко. — По регламенту временно исполнять обязанности на период отсутствия главы будет его первый заместитель Андрей Лукьянов». Возглавит ли первый зам городскую администрацию на постоянной основе, в мэрии уточнить не смогли.

Теперь уже бывший мэр Александр Подорога по телефону подтвердил свою отставку и назначение Андрея Луеьянова врио главы. Что касается своего возможного переезда в Салехард, то от комментариев предпочел воздержаться: «Такие решения принимает губернатор».

Ранее источники URA.RU рассказали, что Подорога займет место одного из заместителей главы ЯНАО. Еще до своей официальной отставки мэр несколько раз выезжал вместе с губернатором Дмитрием Артюховым в рабочие поездки, знакомясь с регионом.

До прихода на муниципальную службу Подорога работал в сфере транспорта, возглавлял «Муравленковскую транспортную компанию». В 2011 году он стал заместителем главы горадминистрации по городскому хозяйству, а уже в 2012 году возглавил горадминистрацию. В 2015 году, после отмены соуправления города мэром и сити-менеджером, Подорога официально стал главой Муравленко.

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