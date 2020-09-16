16 сентября 2020
15 сентября 2020

В деле о пермском зоопарке появился новый подозреваемый

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения гендиректору
Валерия Габова обвиняют в мошенничестве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Пермский зоопарк

В деле о финансовых махинациях при строительстве пермского зоопарка появился еще один фигурант. Сотрудник Управления капстроительства Пермского края (УКС) Валерий Габов задержан. Чиновник подозревается в мошенничестве, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловский районного суда Перми.

«В суд поступили материалы об избрании в отношении Габова меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — рассказала пресс-секретарь суда Альбина Хайбрахманова, уточнив, что суд пока не рассматривал ходатайство следователя об аресте Габова.

В министерстве строительства Пермского края агентству подтвердили информацию о задержании Габова. «Управление капитального строительства оказывает необходимую помощь следствию», — сообщили в пресс-службе минстроя.

Строительство зоопарка началось в 2017 году. Стоимость объекта краевые власти оценили в сумму порядка 5 млрд рублей. Изначально планировалось сдать первую очередь зоопарка в 2018 году, но позже сроки сдвинулись.

В 2019 году следственное управление регионального МВД возбудило уголовное дело по факту хищения не менее 129 млн рублей при строительстве объекта. В рамках расследования дела арестованы руководитель проекта АО «РЖД Строй» (генеральный подрядчик) Илья Козырев и экс-начальник пермского УКС Дмитрий Левинский. Оба сейчас находятся под стражей.

Еще один фигурант — финдиректор ООО «Стуз» Артем Юрьев — заочно арестован судом и объявлен в международный розыск. Ранее начальника краевого главка Михаила Давыдов заявлял, что предварительный ущерб по делу о хищениях при строительстве зоопарка, может достигать 1,8 млрд. рублей.

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