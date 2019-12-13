В деле о хищении денег на важной стройке в Перми нашли первого виновного

Полиция задержала подозреваемого по делу о хищениях при строительстве зоопарка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По делу о хищениях при строительстве зоопарка в Перми полиция задержала первого подозреваемого. Им стал представитель подрядчика, компании «РЖДСтрой» Илья Козырев, сообщает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания Козырев является руководителем проекта строительства зоопарка.

«Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю задержали Илью Козырева. Это произошло в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения 130 млн руб», — пишет издание.

В министерстве строительства Пермского края «URA.RU» пояснили, что «сейчас самое главное разобраться в причинах произошедшего». «Минстрой и Управление капитального строительства Пермского края оказывает всю необходимую помощь следствию. Летом УКС аннулировал работы подрядчика на сумму около 600 млн рублей за некачественное работы», — пояснили в минстрое.

Ранее стало известно, что следственное управление регионального МВД возбудило уголовное дело по факту хищения не менее 129 млн рублей при строительстве объекта. Дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц.

В конце октября начальник регионального главка МВД Михаил Давыдов заявил, что предварительный ущерб при строительстве зоопарка оценивается в сумму 1,8 млрд рублей. Он пояснил, что по уголовному делу назначено несколько экспертиз и основным фигурантом по делу является подрядчик АО «РЖДСтрой». Новый зоопарк строится в Индустриальном районе Перми. Общая стоимость строительства составляет 4,9 млрд рублей.