Курганцы просят прямой рейс до Санкт-Петербурга

Жители Кургана могут добраться до Санкт-Петербурга только с пересадками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана недовольны тем, что не могут без пересадок доехать и долететь до Санкт-Петербурга. О данной проблеме они сообщили на портале «Обратись».

«Нет беспересадочного сообщения между Курганом и Санкт-Петербургом. В прошлом году из Петропавловска действовали прицепные вагоны. В этом году их отменили», — написал житель Кургана в обращении. Также он считает разговоры о авиарейсах до Санкт-Петербурга «сотрясением воздуха». Обратившийся спрашивает, когда решится данная проблема.

Горожанину ответили представители областного правительства. Они объяснили, что вопросы, связанные с железнодорожным транспортом находятся в ведении АО «Федеральная пассажирская компания». «Департамент экономического развития Курганской области направил ваше обращение на рассмотрение в АО „Федеральная пассажирская компания“», — добавили они. Туда же направило запрос по данной теме и URA.RU.

На момент написания новости, на сайте РЖД не было прямых рейсов из Кургана в Санкт-Петербург. В начале сентября директор курганского аэропорта сообщил, что вопрос появления авиарейса по данному маршруту обсуждается с компанией «Победа».