Курганские власти раскрыли планы на новые авиарейсы

Директор аэропорта Дмитрий Коваленко (справа) рассказал подробности о возможном рейсе в Санкт-Петербург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Кургана могут возобновиться рейсы в Сургут и Ханты-Мансийск, а также появиться пять новых. Об этом 2 сентября в соцсетях сообщили представители департамента промышленности в Курганской области.

«Работа по расширению географии полетов продолжается. Приоритетными направлениями являются Екатеринбург, Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Новый Уренгой», — рассказали представители департамента. Также они добавили, что попросили Росавиацию и авиакомпанию Utair возобновить полеты Сургут и Ханты-Мансийск.

По одному из возможных рейсов на пресс-конференции 2 сентября высказался директор аэропорта Кургана Дмитрий Коваленко, передает корреспондент URA.RU. «Дальнейшие планы авиакомпании „Победа“, которые мы обговариваем — это Санкт-Петербург», — сообщил Коваленко. По его словам, представители лоукостера уже просчитывают варианты появления данного маршрута.

Рейсы из Кургана в Сургут и Ханты-Мансийск появились в январе 2020 года, но уже весной были отменены. Летом в Курган можно было прилететь только одним рейсом из Москвы. 2 сентября стало известно, что компания Utair снизила цены на перелеты из Кургана в Москву из-за того, что авиакомпания «Победа» будет летать по аналогичному маршруту.