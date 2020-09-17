Движение по трассе между Тюменью и ХМАО полностью перекроют

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Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Сургутский район. Сургут, обочина, разметка, трасса, дорога
Движение перекроют из-за ремонтных работ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Движение по трассе Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск 18 сентября будет перекрыто. С 0:00 до 0:40 на 14-м километре автодороги будут устанавливать надземный переход. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-404 Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск 18.09.2020 с 00:00 до 00:40 будет перекрыто движение для выполнения работ по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода из модульных конструкций», — указано в сообщении «Уралуправтодора». Предыдущий переход в этом районе был уничтожен в результате ДТП.

Надземный пешеходный переход в районе села Яр получил серьезные повреждения после ДТП, виновником которого стал водитель грузовика-манипулятора. На большой скорости он зацепил конструкцию перехода, и она рухнула, полностью перекрыв движение. В аварии пострадал водитель легкового автомобиля, который проезжал рядом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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