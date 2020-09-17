В соцсетях шутят над Нобелевской премией для Навального. «Представляю, как у Соловьева пригорит»

17 сентября 2020 в 16:19 Размер текста - 17 +

Алексею Навальному обещают Нобелевскую премию мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому Алексею Навальному предложили присудить Нобелевскую премию мира. Об этом журналистам рассказал профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев. По его словам, с инициативой выступили сразу несколько профессоров крупных университетов, которые изучают Россию. В соцсетях сообщение о новом претенденте на премию мира вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи заявили, что кандидатура Навального лучше, чем кандидатура президента США Дональда Трампа. Другие начали гадать, как на новость отреагирует телеведущий Владимир Соловьев, известный своей критикой в адрес Навального. Президент США Дональд Трамп тоже недавно был номинирован на Нобелевскую премию мира Пользователи предвкушают, как телеведущий Соловьев, критикующий Навального, воспримет новость о премии Люди задались вопросом, за что конкретно Навальному хотят вручить ценную награду В Twitter уже придумали для Нобелевской премии альтернативное название Некоторые россияне уверены, что кандидатура Навального достойна получить награду, … …но предлагают вручить ему Нобелевскую премию в другой области Россияне предупреждают Дональда Трампа, что за премию придется побороться и пройти испытания Любители черного юмора вносят свои предложения организаторам Нобелевской премии Подписывайтесь на URA.RU в Google News , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.