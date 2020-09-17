Юрий Изотов скрывается на Украине Фото: Юрий Изотов, ВК

Суд заочно арестовал 24-летнего екатеринбуржца Юрия Изотова за участие в нападении на посольство России в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Изотову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ „нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой“», — сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, 18 февраля 2018 года Юрий Изотов вместе другим гражданином РФ Михаилом Агафоновым и другими людьми принял участие в антироссийской акции, организованной руководителем «Организации украинских националистов» Николаем Коханивским. Толпа напала на здание Российского центра науки и культуры в Киеве, забросали фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна, причинили большой материальный ущерб. Оба россиянина объявлены в международный розыск через Интерпол. По статье обвинения им грозит по 10 лет колонии.

Изотов называл себя гражданским активистом, с 2014 года поддерживал антироссийскую политику Киева. После этого сбежал на Украину. В 2016 году уехал из Екатеринбурга на Украину. Позже он попросил политическое убежище в Грузии.

Российский центр науки и культуры в Киеве после нападения радикалов Фото: СК РФ