Бизнесмен уехал из Кургана и обанкротил 27 компаний

Курганский бизнесмен создал 27 компаний-банкротов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Предприниматель из Кургана Игорь Потютьков создал 27 компаний, которые были признаны банкротами. Со слов курганских бизнесменов, им он объясняет, что так экономит на налогах. Об этом URA.RU рассказали предприниматели.

«27 компаний — это бизнес. Долгов наделал и тут же на банкротство подает. Так-то он государство кидает, по большому счету», — пояснил один из предпринимателей. Он уточнил, что бизнесмен не живет сейчас в Кургане, и плохо отзывается о нашем городе.

Другой инсайдер из сферы бизнеса уточнил URA.RU, что не раз слышал о списании долгов через банкротство от самого Потютькова. «Он хвастается, что не платит налоги. Считает достижением. Его и самого признавали банкротом один раз. Теперь он снова подал на банкротство, правда ему пока отказал Арбитражный суд», — уточнил бизнесмен.

По открытым данным, Потютьков владел 27 компаниями. Помимо Кургана они были зарегистрированы в Тюмени и Москве. В разговоре с URA.RU Потютьков отметил, что объяснять ничего не будет. «Я не живу в Кургане мне это не интересно. Без разницы что на мне числится. Я живу другой жизнью в другом городе», — отметил бизнесмен.

Ранее агентство сообщало, что управление Федеральной налоговой службы по Курганской области просит признать банкротом бизнесмена Игоря Потютькова. По словам предпринимателя, претензии УФНС связаны с долгами по земельному налогу.