Раскрыт секрет нового российского боевого вертолета

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, вертолет, в небе, ка-52, пиропатроны
Ка-52К «Катран» не имеет аналогов в мире, считает Дмитрий Литовкин Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Российские морские вертолеты Ка-52К «Катран» имеют усиленное крыло, на котором можно разместить крылатые ракеты Х-35 и Х-31. Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин, комментируя сообщения о завершении испытаний машины.

«На „Катране“ специально разработано усиленное крыло, которое позволяет размещать на нем крылатые ракеты Х-35 и Х-31», — заявил Ливтокин радио Sputnik. Эксперт отметил, что ранее такими ракетами были вооружены только истребители МиГ-29К.

Такие ракеты могут поражать как морские, так и наземные цели. Это, по словам эксперта, выгодно отличает «Катран» от всех остальных в мире вертолетов. Ни один мировой аналог российского вертолета не может применять крылатые ракеты такой мощности, заключил Литовкин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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