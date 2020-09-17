Раскрыт секрет нового российского боевого вертолета

Российские морские вертолеты Ка-52К «Катран» имеют усиленное крыло, на котором можно разместить крылатые ракеты Х-35 и Х-31. Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин, комментируя сообщения о завершении испытаний машины.
«На „Катране“ специально разработано усиленное крыло, которое позволяет размещать на нем крылатые ракеты Х-35 и Х-31», — заявил Ливтокин радио Sputnik. Эксперт отметил, что ранее такими ракетами были вооружены только истребители МиГ-29К.
Такие ракеты могут поражать как морские, так и наземные цели. Это, по словам эксперта, выгодно отличает «Катран» от всех остальных в мире вертолетов. Ни один мировой аналог российского вертолета не может применять крылатые ракеты такой мощности, заключил Литовкин.
Подписывайтесь на URA.RU в