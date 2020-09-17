«Единая Россия» определила тактику на выборах в Госдуму

«Единая Россия» уже обсуждает стратегию на выборах в Госдуму в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На выборах в Госдуму в сентябре 2021 года число кандидатов-одномандатников от «Единой России» может обновиться наполовину, а количество групп в списке партии — увеличиться. Это позволит возглавить списки популярным губернаторам и политикам. О таком партийном плане журналистам рассказал близкий к администрации президента источник и подтвердил собеседник из «ЕР».

Говоря о росте числа региональных групп, речь идет о принципе «один регион — одна группа», которую сможет возглавить популярный губернатор-единоросс. «Там, где глава региона не является „донором“ по рейтингу, во главе списков могут встать другие популярные люди. Если же регион возглавляет оппозиционный или беспартийный губернатор, то этот субъект предполагается объединить в одну группу с каким-то из соседних», — пишет РБК со ссылкой на свои источники. В итоге в избирательном списке партии может быть около 70 региональных групп. Пока эта идея еще обсуждается, окончательное решение не принято.

Что касается кандидатов-одномандатников, их состав может обновиться не менее, чем наполовину, рассказал изданию близкий к Кремлю источник. В 2016 году в парламент избрались 203 одномандатника из 207 выдвинутых. Еще в 18 округах «ЕР» не выставляла своих кандидатов, уступив территории другим партиям. Сейчас в «Единой России» чуть меньше 200 одномандатников. Из них переизбраться могут, по разным оценкам, от 60 до 100 человек. Это те, как говорят собеседники РБК, кто реально работал в своих округах. Порядка 50 человек по разным причинам не хотят идти в следующий созыв.

Предварительные списки возможных кандидатов по округам уже готовы, но еще будут меняться, говорит собеседник издания. Каждая кандидатура согласовывается администрацией президента, партией и губернаторами.